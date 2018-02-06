На трассе Джрабер-Абовян произошло ДТП: есть один погибший и 3 раненых

В 8-м микрорайоне Абовяна, около канала, 5-го февраля произошло ДТП. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехали спасатели.

Выяснилось, что на 7-м км трассы Джрабер-Абовян а/м марки «Mercedes» (водитель – А.Х., 1988 г.р.), выехал с проезжей части, врезался в дерево, затем скатился на межполевую полосу (около 60м), в результате чего пассажир Г.А., 2002 г.р., скончался на месте.

До прибытия спасателей пассажиров К.А., 1982 г.р., и Г.А., 2004 г.р., доставили в МЦ Абовяна, а водителя – в МЦ «Св. Григора Лусаворича», где его состояние оценили как средней тяжести, а состояние пассажиров было оценено как удовлетворительное.