Европейские индексы снизились - 05-02-18

МОСКВА, 6 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 5 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.76% и составил 12687.49 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.48% и составил 5285.83 пункта, британский FTSE снизился на 1.46% и составил 7334.98 пункта, российский MICEX снизился на 0.22% и составил 2276.85 пункта, а RTSI снизился на 0.42% и составил 1265.31 пункта.