Бизнес–ангелы в Армении будут инвестировать в научно-технологические стартапы

Молодые предприниматели, желающие развивать в Армении бизенс с научным и техологическим компонентом отныне смогут обратиться к помощи «ангелов хранителей» или финансовых и консультационных инвесторов. 5 февраля в Ереване презентовано начало деятельности неформальной сети инвесторов в области науки и технологий - Science and Technology Angels Network (STAN) - инструмента поддержки молодых предпринимателей, желающих основать в Армении бизнес.

Как передает «Арменпресс», в сети будет задействовано 18 частных лиц - «бизнес- ангелов» из Армении, России, США и Великобритании, готовых инвестировать в молодых предпринимателей, имеющих креативные идеи, добившихся определенных успехов в своем бизнесе, но не имеющих достаточно финансов для дальнейшей раскрутки. Кроме финансирования, сеть будет готова оказать консультативную, менторскую помощь и поддержать их в области установления необходимых связей. Инструмент поддержки молодых предпринимателей, желающих основать в Армении бизнес, организовал Научно-технологический фонд Армении (Foundation for Armenian Science and Technology, FAST).

По словам исполнительного директора Фонда FAST Армена Оруджяна, основной целью бизнес-ангелов STAN станет стимулирование совместных инвестиций в армянские стартапы, которые работают в сфере науки и технологий, а также внедрение в стране лучшего международного опыта.

Он отметил, что содействие будет оказываться стартапам, которые уже приступили к реализации своей идеи, но столкнулись с определенными финансовыми или прочими проблемами в своем последующем развитии.



При этом стартап должен иметь свою идею, предпринять определенные шаги по ее реализации, достичь определенных успехов, иметь свои наработки и представить бизнес-план по последующему развитию.



На начальной стадии STAN будет готов оказать поддержку 3-5 компаниям в год, после чего рамки расширятся. Будут рассматриваться стартапы из четырех сфер – микроэлектроника (microelectronics), наука о данных и информационные технологии (data science and IT), биотехнологии (biotechnologies), прогрессивные материалы или материаловедение (advanced materials), которые будут в том числе, предполагать аспекты научных разработок, применения искусственного интеллекта, автоматизации машин и прочее.

Научно-технологический фонд Армении (Foundation for Armenian Science and Technology, FAST) ставит акцент на привлечение финансовых средств в науку, тем самым создавая для ученых возможность коммерциализации своих исследований, проектов и наработок, а также выхода на международные рынки

В первые четыре года деятельности сети ежегодное вложение каждого из участников будет составлять 10 тысяч долларов, а после пятого года деятельности структуры - 20 тысяч долларов. Фонд FAST будет обеспечить контакты между ангельской сетью и стартапами, проводить презентации для поиска инвесторов и другие мероприятия, предоставлять юридическое содействие и проводить комплексную оценку стартапов.

Научно-технологический фонд Армении (Foundation for Armenian Science and Technology, FAST) запущен в 2016 году. Основной миссией Фонда является создание благоприятной экосистемы для стимулирования инноваций и научного прогресса в Армении и за ее пределами. FAST намерен мобилизовать и объединить финансовые и технологические ресурсы армянского и международного научного сообщества. Соучредителями Фонда являются предприниматели и филантропы Рубен Варданян, Нубар Афеян (со стороны фонда «Инициативы развития Армении» IDeA Foundation), отец Месроп Арамян (со стороны фондов «Айб» и «Луйс»), а также предприниматель в области высоких технологий и инноваций Артур Алавердян.