Мои фильмы – о мире, в них осуждается война: Дживан Аветисян

Режиссер фильмов «Теваник», «Последний обитатель», удостоенных наград и симпатии зрителей, Дживан Аветисян готовится представить новый фильма, рассказывающий о мечтах, мире, ностальгии - «Врата рая». Об этом он рассказал в беседе с «Арменпресс» .

- Вы много раз говорили, что хотите рассказать об Арцахе. Какие события разворачиваются в вашей новой картине?

- Новый фильм рассказывает о позабытом эпизоде Арцахской войны 1990-х, который раскрывается во время апрельской войны 2016 года. В фильме показаны воспоминания героев, события давнего прошлого, которые влияют на настоящее время.

Соавторы сценария – Артавазд Егиазарян и Мкртич Малхасян, мы с командой работали с утра до ночи, чтобы создать этот фильм.

- В ваших предыдущих картинах - «Теваник», «Последний обитатель», нет батальных сцен; есть ли они в новом фильме?

- Фильм «Врата рая» - не о войне, он о людских проблемах на фоне войны.

К сожалению, жизна настолько «насытила» нас, что мы многое позабыли, наша память сузилась до личных, групповых интересов. Тогда как перед нами стоят великие цели, от нас многого ожидают грядущие поколения, на вопросы которых мы должны будем однажды ответить.

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Интервью – Анжелы Амбарцумян