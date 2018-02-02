Песков извинился перед ЦИК РФ за агитацию в поддержку Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принял к сведению замечания председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой за высказывание с признаками агитации за одного из кандидатов. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», он пообещал впредь быть внимательным в своих комментариях.

Он также принес извинения за заявления, которые могли трактоваться как агитационные.

Ранее Памфилова сделала замечание Пескову за высказывание с признаками агитации в пользу одного из кандидатов на пост главы государства. Подобное заявление он допустил 29 января.

Вероятно, речь идет о словах пресс-секретаря про Владимира Путина, когда он назвал действующего президента "абсолютным лидером общественного мнения и политического олимпа".