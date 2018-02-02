Иран поставил в США первую за последние 25 лет партию черной икры. Как сообщило агентство Mehr, речь идет о 10 кг икры, полученной в рыбоводческих хозяйствах. Цена одного килограмма такой продукции доходит до $1600.

Поставка проведена иранской компанией Agriculture Services Specialized Holding Company на основании лицензии, выданной министерством сельского хозяйства США, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Иран остается крупнейшим экспортером черной икры в мире. По данным таможенного управления ИРИ, за первые семь месяцев нынешнего года по иранскому календарю (начался 21 марта 2017 года), Исламская Республика продала за рубеж более 557 кг черной икры, полученной в рыбоводческих хозяйствах, на общую сумму 1,37 млн долларов. Основные покупатели - Австралия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Канада, Кувейт, ОАЭ, Сингапур, Франция, США, Япония.





