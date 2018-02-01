Армения пересматривает термин «оффшорная зона»

Армения отказывается от термина «оффшорная зона»: в решение правительства от 1 июня 2017 года будет введена соответствующая поправка. Соответствующий проект решения одобрен на заседании правительства Армении 1 февраля. Как передает «Арменпресс», проект представил министр финансов Вардан Арамян.

Он отметил, что список стран с оффшорными зонами будет переименован в «список стран (географических территорий) с либеральной системой налогообложения». Новый термин уже введен в Налоговый кодекс Армении, вступивший в силу с 1 января 2018 года.

«Проблема заключается в том, что данным решением был составлен список стран, условно названных «оффшорными зонами». Однако этот термин вызвал недоумение общественности и у коллег из Люксембурга. Они, в частности, спрашивают, почему оказались в списке оффшорных зон», - отметил министр. Между тем, продолжил он, речь идет не об оффшорных зонах в прямом смысле, а о неразумных налоговых льготах.

Вардан Арамян также сообщил, что список пополнен новыми странами и географическими территориями: Американское Самоа, Тунис, Южная Корея, Монголия, Намибия, Тринидад и Тобаго, которые уже признаны ЕС странами с либеральным или неразумным льготным налоговым режимом.