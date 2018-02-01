В Арагацотне удвоилось число случаев злоупотребления служебным положением: интервью с прокурором области Вигеном Милитоняном

В Арагацотне в 2017 году зарегистрировано 15 случаев злоупотребления служебным положением и фальсификаций, тогда как в прошлом году число подобных преступлений равнялось 7. По всем случаям были возбуждены уголовные дела, проводилось расследование. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал прокурор области Виген Милитонян.

- Г-н Милитонян, сколько преступлений произошло в 2017 году в Арагацотне? Сколько случаев из них было раскрыто? Какова динамика раскрываемости – по сравнению с прошлым годом? Какие шаги предпринимаются для предупреждения преступлений?

- В 2017 году в Арагацотне зарегистрировано 738 преступлений, тогда как в прошлом году их было 655: рост составил 83 случая, или 12.7%. Раскрываемость - 90.2%, тогда как в прошлом году она равнялась 86,7%. Это выше среднереспубликанского показателя на 7.1 %.

Анализ преступности показывает, что на 12 случаев или на 6.6% стало меньше преступлений против личности, однако беспокоит рост убийств – 3, против 1 в прошлом году. Динамики в разбойных нападениях и нанесении телесных повреждений нет: показатели те же. Больше стало преступлений против собственности – краж имущества и скота.

- Какие случаи злоупотребления служебным положением зарегистрированы в области?

- В Арагацотне в 2017 году зарегистрировано 15 случаев злоупотребления служебным положением и фальсификаций, тогда как в прошлом году число подобных преступлений равнялось 7. По всем случаям были возбуждены уголовные дела, проводилось расследование. В основном, коррупционерами были руководители общин и директора школ.

Причем, случаи злоупотребления служебным положением и фальсификаций осуществлялись и в прошлые годы: выдавались фальшивые документы, аттестаты, выписывались зарплаты несуществующим сотрудникам и пр. Например, староста села Цахкаовит выписал помощь по фальшивым спискам и присвоил 350000 драмов из общинного бюджета.

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