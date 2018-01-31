Спикер НС Армении встретился с премьер-министром Словакии

Делегация во главе с председателем Национального Собрания Армении Ара Баблояном в рамках официального визита в Братиславу встретилась с премьер-министром Словакии Робертом Фицоном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, говоря о сотрудничестве между двумя странами, Роберт Фицон с удовлетворением отметил, что Словацкая Республика может стать партнером Армении на межпарламентских платформах.

Премьер-министр высоко оценил либерализацию Арменией визового режима для стран шенгенской зоны и заверил, что Словакия будет активно работать над либерализацией шенгенской зоны.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в различных сферах, в том числе вопросов торгового оборота между двумя странами. Премьер-министр Словакии выразил надежду, что товарооборот в будущем вырастет, и его страна предпримет все необходимые шаги для этого.

Говоря о дружбе между двумя странами, Ара Баблоян сказал: «У нас общие ценности и цели, которые мы должны сохранять и укреплять» Он посчитал символическим, что в этом году два государства отмечают свой 100-летний юбилей. Ара Баблоян придал большое значение активизации сотрудничества между правительствами Словакии и Армении, что, в свою очередь, приведет к углублению дружеских связей и улучшению сотрудничества в различных сферах.

Коснувшись урегулирования нагорно-карабахского конфликта, Ара Баблоян подчеркнул необходимость сбалансированного подхода Словацкой Республики в этом вопросе, посчитав неприемлемым использование силовых методов разрешения конфликтов.

Премьер-министр Словаки подчеркнул, что в отношениях с Арменией, в частности, в вопросах Геноцида армян и нагорно-карабахского конфликта позиции Словакии является твердой и неизменной.

«Правительство Словацкой Республики в необходимые сроки закончит процесс внутренней ратификации Соглашения Армения-ЕС и отправит документ в парламент», - сказал премьер, добавив, что его страна открыта для активного сотрудничества.