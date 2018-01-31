В Азербайджане около 1 млн жителей страдают талассемией. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «АПА», ссылаясь на сведения директора Республиканского центра талассемии Валеха Гуссейнова.

По его словам, в последние годы число носителей гена талассемии выросло по причине бракое между больными этой патологией.

По сведениям директора Республиканского центра талассемии Валеха Гуссейнова, среди взятых на учет в их центре около 1000 пациентов являются несовершеннолетними.

Столь широкое распространение этой генетической патологии в Азербайджане объясняется гтрадиционными межродственными браками, которые составляют здесь 18-19%. Как известно, подобные браки ведут к рождению нездорового потомства.

Для приостановления роста числа больных талассемией, гемофилией и прочими генетическими заболеваниями президент Алиев подписал в 2014 году закон, который обязывает готовящихся к заключению брака пройти медицинское обследование.