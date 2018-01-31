В Латинской Америке армяне должны были встретить Эрдогана демонстрациями: он отменил свой визит

Отмена визита президента Турции Эрдогана в Латинскую Америку совпала с решением армянских общин стран Латинской Америки провести там акции протеста. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Prensa Armenia.

Как сообщалось ранее, президент Турции Эрдоган отменил свой запланированный визит в Латинскую Америку. 5-го февраля Эрдоган должен был посетить Ватикан и Италию, откуда он должен был полететь в Бразилию, Уругвай и Венесуэлу. Однако президентская администрация распространила заявление, в котором говорится, что зарубежная поездка президента Эрдогана ограничится Ватиканом и Италией. Причина отмены визита в Латинскую Америку не называлась.

Однако стало известно также, что армянская община Уругвая крайне недовольна по поводу этого визита, против визита Эрдогана готовились акции протеста.

Стало также известно, что спецагенты Турции посетили Уругвай, чтобы выяснить, насколько будет обеспечена безопасность во время визита Эрдогана.

Комитет Айдата Уругвая сообщает, что обсуждения показали, что в центре позиции отрицания Турции находится Уругвай, со своей политикой признания и осуждения Геноцида армян.