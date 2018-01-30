СМИ: Эр-Рияд вернул $106 млрд по итогам сделок с подозреваемыми в коррупции

Саудовская Аравия выручила $106 млрд в рамках досудебного урегулирования с задержанными по подозрению в коррупции принцами, экс-министрами и предпринимателями.

Об этом, как передает телеканал Al Arabiya, заявил во вторник генеральный прокурор королевства шейх Сауд аль-Муаджиб, сообщает Арменпресс.

По его словам, в общей сложности по делу проходил 381 человек, из задержанных в рамках антикоррупционной кампании под стражей остаются 56 человек. Дела отказавшихся от предложенной альтернативы переданы в суд, их имена не разглашаются.

Ранее во вторник сообщалось, что все задержанные по делу о коррупции лица покинули отель Ritz-Carlton в Эр-Рияде. Ожидается, что 14 февраля гостиница возобновит работу в обычном режиме.

24 января Эр-Рияд заявил о завершении разбирательства, по которому проходили десятки высокопоставленных подданных королевства. Сообщалось, что на досудебное урегулирование согласилось большинство задержанных.

В начале ноября Высший комитет по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом поместил под стражудесятки членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей, обвинив их в финансовых и должностных преступлениях.





