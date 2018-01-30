Уровень Сены в черте Парижа начал постепенно снижаться

Уровень воды в Сене, достигший в черте Парижа в понедельник максимальной отметки в 5,85 метров, начал постепенно снижаться. Как передает Арменпресс, об этом сообщает во вторник телеканал BFM со ссылкой на данные государственной службы наблюдения за паводками Vigicrues.

В настоящий момент уровень воды в Сене опустился до отметки 5,76 метров. Несмотря на это, в городе по-прежнему действует предпоследний (оранжевый) уровень метеотревоги из-за наводнения, продолжающегося в Париже вторую неделю.

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По словам синоптиков, вода будет уходить очень медленно. В связи с этим, по их словам, ситуация в городе нормализуется еще не скоро. Кроме того, опасения у городских властей вызывают прогнозы метеорологов на ближайшие дни. Ожидается, что 31 января над Парижем пройдет новый фронт дождя, который может замедлить спад воды в реке или даже привести к его росту.

Причиной выхода Сены из берегов стали дожди, которые наблюдались в парижском регионе с начала января. Из-за наводнения Национальное общество железных дорог (SNCF) закрыло до 5 февраля ряд подземных станций скоростного общественного транспорта RER, в том числе в центре города. Уже больше недели по Сене не ходят речные трамваи, доступ к набережным закрыт.





