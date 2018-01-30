Вашингтон де-факто назвал всех фигурантов "кремлевского списка" врагами США, отмечают в Кремле, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс. "Де-факто все [фигуранты "кремлевского списка" минфина США] названы врагами США, - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Если вы прочитаете текст, заголовок этого документа, [то увидите, что] это все делается в соответствии с законом о противодействии врагам США". "Поэтому де-факто вся эта группа лиц [фигурирующих в списке] названа врагами США, - обратил внимание Песков. - Это подход, это заявление".

Представитель Кремля отметил, что опубликованный документ нуждается в анализе, чтобы избежать "поверхностного и непрофессионального подхода" к его оценке. По его словам, "предстоит изрядно поработать, чтобы понять какую-то мотивацию, причину включения или невключения [отдельных людей в этот список]". "Пока вопросов больше, чем ответов", - резюмировал представитель Кремля.