Парад лодок в Венеции: как стартовал Венецианский карнавал

Ежегодный водный парад прошел в Венеции, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Водный парад – одно из первых мероприятий знаменитого Венецианского карнавала. Каждый год на него приезжают около 500 тысяч туристов. В этом году по Большому каналу в Венеции прошли около 120 лодок. На одной из гондол по традиции была установлена огромная фигура крысы. На лодках можно было увидеть различных персонажей – от пиратов до покемонов.