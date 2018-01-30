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Парад лодок в Венеции: как стартовал Венецианский карнавал


Ежегодный водный парад прошел в Венеции, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Водный парад – одно из первых мероприятий знаменитого Венецианского карнавала. Каждый год на него приезжают около 500 тысяч туристов. В этом году по Большому каналу в Венеции прошли около 120 лодок. На одной из гондол по традиции была установлена огромная фигура крысы. На лодках можно было увидеть различных персонажей – от пиратов до покемонов.




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