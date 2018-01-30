Новые санкции США коснутся покупателей российского оружия

Новые антироссийские санкции США в случае введения могут затронуть компании вне России. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.

Она уточнила, что под удар могут попасть компании, сотрудничающие с российским оборонно-промышленным комплексом.

По утверждению Нойерт, закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» заставил иностранные правительства отказаться от закупок у России военной техники на миллиарды долларов, поэтому введение персональных санкций может и не потребоваться.

Позднее в Госдепе пояснили агентству РИА Новости, что Вашингтон предупредил правительства и компании стран, которые ведут торговые операции с Россией, о возможности введения с 29 января против них американских санкций. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что детали на этот счет содержатся в засекреченном докладе, переданном Конгрессу.