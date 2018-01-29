На чемпионатах Европы и мира я буду соревноваться в весовой категории 82 кг: Максим Манукян

Борец греко-римского стиля, чемпион мира Максим Манукян не новичок в весовой категории 87 кг.

«Я в хорошей спортивной форме, готовлюсь к соревнованиям. Принять участие в первенстве Армении я захотел сам. Для поддержания спортивной формы мне надо было принимать участие в зарубежных турнирах, однако предпочел принять участие в первенстве Армении. Все было нормально, хотя, могла быть и лучше. Все идет к тому, чтобы я с успехом принял участие на чемпионатах Европы и мира. Я не новичок в весовой категории 87 кг, раньше я выступал в весовой категории 85 кг. На чемпионатах Европы и мира я буду соревноваться в весовой категории 82 кг, однако к Олимпиаде 2019 года я перейду к весовой категории 87 кг»- сказал Манукян в беседе с корреспондентом «Арменпресс».

Накануне состоялось первенство Армении по греко-римской борьбе, где победителем в весовой категории 87 кг стал Максим Манукян.