Курды заявили, что не получили приглашение на конгресс в Сочи из-за Турции

Представители самопровозглашенной "Федерации северной Сирии" (Сирийский Курдистан) заявили, что не получили приглашение на конгресс сирийского нацдиалога в Сочи, который пройдет 30 января, из-за позиции Турции.Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

"Курды (представители самопровозглашенных властей — ред.) не смогут принять участие в Конгрессе национального согласия в Сочи не потому, что отказываются это делать, а потому что до сих пор не получили от России приглашения. Россия не направила приглашения руководству", — сообщил РИА Новости представитель "Федерации Северной Сирии".

Накануне глава департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила, что курды на конгрессе будут, не уточнив, из каких организаций и структур.

Как утверждают в "Федерации", "список, ранее представленный курдской стороной в рамках выделенной квоты, еще до начала военных действий Турции в Африне был практически полностью перечеркнут Анкарой".

Генштаб ВС Турции с 20 января проводит операцию "Оливковая ветвь" против формирований курдов в Африне. Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.