Курды сообщили, что сбили два турецких беспилотника на севере Сирии

Медиацентр "Сирийских демократических сил" (SDF), основу которых составляют курдские отряды, сообщил о продолжении боев на севере Сирии — в кантоне Африн, SDF удалось сбить два турецких разведывательных беспилотника. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».



"Наши силы сбили два разведывательных самолета в деревне Адама", — сообщил медиацентр.

По данным медиацентра, Турция продолжает авиабомбардировки кантона. В частности, авиаудары были нанесены по району Джабаль Бафалон и в районе Чиа. Кроме того, в том же районе Чиа SDF удалось напасть на турецкую военную колонну и убить двоих солдат.

Турецкие солдаты и протурецкие боевики продолжают попытки овладеть стратегической высотой Касталь. Курды ликвидировали 15 бойцов противника и бронетранспортер, сообщил медиацентр.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшее воскресенье о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.