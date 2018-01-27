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При стрельбе в центре Амстердама погиб человек


Полиция Амстердама сообщила, что в результате стрельбы в центре города погиб один человек, еще два получили ранения. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

"Один человек погиб, два человека с неизвестными ранениями доставлены в больницу", — говорится в сообщении полиции в Twitter. Проводится расследование, улица, на которой произошел инцидент, перекрыта.

По данным газеты Parool, свидетели прошествия заявили, что слышали звуки стрельбы рядом с детской площадкой, после чего стрелявший в балаклаве убежал с места инцидента. При этом звуки напоминали стрельбу из автоматического оружия.

Согласно телерадиокомпании RTL, полиция пока не произвела задержаний.




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