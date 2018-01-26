Трамп заявил, что настроен на диалог с Россией

Президент США Дональд Трамп, прибывший в пятницу Конгресс-центр в Давосе, где проходит 48-й Всемирный экономический форум, заявил ТАСС, что настроен на диалог с Россией, передает Арменпресс.

Президент США проходил мимо ожидавшей его прессы и задержался, чтобы ответить на вопрос корреспондента ТАСС, планирует ли он выстраивать диалог с РФ. "Мы надеемся на это", - сказал Трамп.

Американский лидер выступит в пятницу с посланием в 16:00 мск, а также примет участие в сессии "Глобальное влияние политики. Америка прежде всего" в 20:15 мск.

Слова президента США Дональда Трампа оготовности налаживать диалог с РФ полностью корреспондируются с позицией Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это полностью корреспондируется с позицией, которую неоднократно обозначал президент России Владимир Путин", - сказал Песков.



