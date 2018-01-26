СНБ Армении обнаружила транснациональную преступную группировку, организующую незаконную миграцию иностранных граждан в Турцию через территорию Армении

Благодаря проведенной оперативно-разведывательной работе, СНБ Армении обнаружила транснациональную преступную группировку, организующую незаконную миграцию иностранных граждан в Иран, а затем – в Турцию, через территорию Армении.

В частности, за январь-июнь 2017 года сотрудники СНБ Армении разоблачили на КПП в Мегри на армяно-иранской границе 1 гражданина Ирака, 1 гражданина Узбекистана, 4 граждан Ирана, которые пытались незаконно перейти границу.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СНБ Армении, благодаря проведенной оперативно-разведывательной работе, сотрудникам СНБ Армении удалось выяснить, что все эти случаи были организованы одними и теми же лицами, проживающими в ИРИ и Турции. Эти лица координировали и направляли тех иностранных граждан, которые прибывали в Армению; затем армянские таксисты, преимущественно, в ночные часы, доставляли их на армяно-иранскую границу, в указанное организаторами место. Здесь один из организаторов перерезал колючую проволоку, откуда нарушители госграницы переходили на территорию Ирана с тем, чтобы проследовать оттуда в Турцию.

На основании добытых в ходе расследования доказательств, в рамках уголовного дела, 6 человек были признаны обвиняемыми, по отношению 3 из них дела с обвинительным заключением последовали в суд, 3 заявлены в розыск.

Для выявления всего круга лиц, вовлеченных в преступную деятельность по данному делу, оперативно-разведывательная работа продолжалась.

В декабре 2017 года в СНБ Армении получили оперативные сведения о том, что в Армению прибывают новте группы граждан Узбекистана, Киргизии, Туркмении и Йемена, которые были выдворены из Турции и хотят вернуться туда вышеуказанным путем.

Благодаря неотложным мероприятиям, были предотвращены попытки пересечения госграницы указанными группами граждан, в частности, 22, 26-го декабря 2017 года и 15-го и 19-го января сего года.

Причем, организаторами этих преступных попыток были все те же граждане Ирана и Турции.

Была организована и проведена операция по разоблачению и поимке вышеуказанных организаторов всего процесса незаконного пересечения границ, согласованная с соответствующими службами ИРИ, в ходе которой в ранее определенное место прибыли сотридники служб СНБ Армении, которые задержали гражданина ИРИ, занимающегося незаконной транспортировкой лиц через границу.

В рамках вышеуказанного уголовного дела уже проходят в качестве обвиняемых 7 лиц, 4 из которых задержаны.

Расследование продолжается.

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