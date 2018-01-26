В SDF сообщили о гибели более 300 турецких военных в Африне

Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили об уничтожении более 300 участников операции турецкой армии в сирийском районе Африн и гибели 43 своих бойцов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении SDF.

"У нас 43 жертвы среди наших бойцов, в том числе восемь женщин из YPJ (женских сил самообороны). 134 раненых мирных жителя и 59 погибших мирных жителей", — говорится в заявлении.

"Турецкая агрессия привела к… гибели 308 членов различных наступающих войск, среди них четыре офицера и генерала", — отмечается в заявлении SDF.

Согласно заявлению отрядов, с 20 января турецкие ВВС совершили 191 вылет и сбросили 699 снарядов на территории на севере Сирии. За время операции произошло 136 боевых столкновений между SDF и наступающими силами. При этом SDF упоминаются еще семь столкновений, "результаты которых не подтверждены".

При этом представитель минздрава Турции в пятницу заявил РИА Новости, что в ходе операции ВС Турции в сирийском Африне погибли трое турецких военных, 16 раненых находятся на стационарном лечении. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Турция намерена расширить зону проведения операции в Сирии до Манбиджа и далее до границы с Ираком.