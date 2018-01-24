Азиатские индексы - 24-01-18

ТОКИО, 24 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.76% и составил 23940.78 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.51% и составил 1901.23 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.37% и составил 3559.47 пункта, а HANG SENG вырос на 0.08% и составил 32958.69 пункта.