В Париже из-за выхода из берегов Сены закрыли несколько железнодорожных станций

Шесть станций системы скоростных пригородных поездов (RER) закрыты в среду во французской столице в связи с опасностью затопления из-за выхода из берегов реки Сена. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом пишет газета Le Parisien.

Во французской железнодорожной компании SNCF заявили, что такие меры приняты, чтобы "обеспечить безопасность пассажиров".

Уровень воды в Сене за последние несколько дней достиг отметки в пять метров. Как сообщает издание, ожидается, что к выходным ситуация в Париже ухудшится, уровень воды поднимется до 6,2 метров.

В результате выхода из берегов Сены оказались затоплены многие дороги. Руководство Лувра и музея Орсе, расположенных в непосредственной близости от берегов реки, сообщило, что из-за опасности наводнения предметы искусства переносятся с нижних этажей на верхние.

Однако не только столичный французский регион столкнулся с проблемой наводнений, вызванных продолжительными ливнями. Газета Le Parisien пишет, что местные метеорологические службы объявили повышенный - оранжевый - уровень опасности в 23 французских департаментах, расположенных на востоке и северо-востоке страны.

Похожая ситуация во Франции была в июне 2016 года, когда в результате проливных дождей уровень воды в Сене значительно увеличился.