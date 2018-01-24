В США ведущая не смогла сдержать смех в прямом эфире, рассказывая о бизонах
Ведущая денверского канала ABC 7 Молли Хендриксон не смога сдержать смех в прямом эфире, когда ей пришлось рассказывать про День бизоньего горба (Bison Hump Day) на мероприятии National Western Stock Show, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Судя по всему, Хендриксон рассмешила фраза про бизонов.
"День бизоньего горба? И они думали, что я смогу сдержаться?", — написала она в комментарии к видео, опубликованном на ее странице в Instagram.
Кроме того, ее коллега Митч Джелникер, судя по всему, провоцировал ее за кадром.
- 17:33 Ученые: плохая экология заставляет клетки человека ускоренно стареть
- 17:29 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-01-18
- 17:27 Азиатские индексы - 24-01-18
- 17:24 Папа Римский призвал противодействовать распространению "фейковых новостей"
- 17:21 Арпине Ованнисян избрана вице-председателем политической группы Европейской народной партии в ПАСЕ
- 17:18 В Париже из-за выхода из берегов Сены закрыли несколько железнодорожных станций
- 16:52 Переход к парламентской системе управления будет способствовать развитию демократии в стране: президент Армении
- 16:51 Reuters: группировка ИГ взяла на себя ответственность за нападение в Джелалабаде
- 16:46 ЕК оштрафовала на миллиард евро компанию - поставщика Apple
- 16:41 Власти Испании помешали встрече Пучдемона и спикера парламента Каталонии
- 16:29 Президент Чехии поручил Бабишу сформировать новое правительство
- 16:23 Армения до весны аннулирует армяно-турецкие протоколы: президент Армении Серж Саргсян
- 16:15 Препятствием к урегулированию карабахского конфликта президент Армении Серж Саргсян считает максималистские ожидания Азербайджана
- 16:00 Новое соглашение с ЕС открывает новые перспективы перед Арменией: Серж Саргсян
- 15:58 Армения выполнила основные обязательства по демократическим преобразованиям, взятые перед Советом Европы: Серж Саргсян
- 15:57 Ученые создали универсальную вакцину от самых опасных видов гриппа
- 15:51 СМИ: саудовские власти объявили о завершении кампании по борьбе с коррупцией
- 15:43 Психологи рассказали, как сделать подростка счастливым
- 15:30 Армения будет последовательно работать для искоренения коррупции: Серж Саргсян
- 15:30 Ученые назвали опасность чистого воздуха для планеты
- 15:23 В США ведущая не смогла сдержать смех в прямом эфире, рассказывая о бизонах
- 15:19 Жительница Ярославля встала и пошла после того, как ее сбила машина
- 15:08 Посол Армении встретился с министром обороны Грузии
- 15:06 В ПАСЕ началось выступление президента Армении. Прямая трансляция
- 14:40 Премьер-министр Армении обсудил вопросы углубления сотрудничества с представителями испанской компании «Акциона»
- 14:30 На Сицилии арестовали 40 мафиози клана, связанного с "Коза ностра"
- 14:16 Дамаск осудил заявления США и Франции по химоружию в Сирии
- 14:09 Собчак пригласили на традиционный молитвенный завтрак с участием президента США
- 13:58 Во время саммита Франкофонии в Ереване будут представители почти половины стран мира: Серж Саргсян
- 13:48 Первые в мире платиновые туфли украсили бриллиантами
- 13:45 Советник лидера Ирана предложил создать антиамериканский альянс с участием РФ
- 13:39 Макрон – своей молодостью и динамизмом, внушает надежду на развития армяно- французских отношений: Серж Саргсян
- 13:39 WP: Google потратила рекордные $18 млн на расширение влияния в Вашингтоне
- 13:35 Греция отказывается экстрадировать сбежавших из Турции военнослужащих
- 13:34 В Швейцарии состоялись протесты против приезда Трампа в Давос
21:28, 18.01.2018
Просмотрели 38261 раз Вице-спикер НС Армении назвал цинизмом заявление главы МИД Турции
16:30, 20.01.2018
Просмотрели 1957 раз Парламент Арцаха призывает международное сообщество дать правовую оценку массовым погромам армянского населения Баку
19:54, 19.01.2018
Просмотрели 1764 раз США и Канада призвали освободить азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы
16:38, 20.01.2018
Просмотрели 1621 раз Макрон заявил, что Великобритания может добиться сделки по Brexit на особых условиях
17:40, 19.01.2018
Просмотрели 1614 раз Парламент Чехии лишил премьер-министра депутатской неприкосновенности