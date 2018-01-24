В США ведущая не смогла сдержать смех в прямом эфире, рассказывая о бизонах

Ведущая денверского канала ABC 7 Молли Хендриксон не смога сдержать смех в прямом эфире, когда ей пришлось рассказывать про День бизоньего горба (Bison Hump Day) на мероприятии National Western Stock Show, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Судя по всему, Хендриксон рассмешила фраза про бизонов.

"День бизоньего горба? И они думали, что я смогу сдержаться?", — написала она в комментарии к видео, опубликованном на ее странице в Instagram.

Кроме того, ее коллега Митч Джелникер, судя по всему, провоцировал ее за кадром.