Премьер-министр Армении обсудил вопросы углубления сотрудничества с представителями испанской компании «Акциона»

Второй день визита находящегося в Давосе премьер-министра Армении Карена Карапетяна начался со встречи с руководителями испанской компании «Акциона».

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, с президентом и главным исполнительным директором компании «Акциона» Жозе Мануэлем Энтреканалесом и главным исполнительным директором «Акциона Энерджи» (ACCIONA Energy) Рафаэлем Матео Алкалой были обсуждены возможности сотрудничества в сферах ветроэнергетики и управления водными ресурсами.Премьер-министр отметил, что армянская сторона заинтересована в том, чтобы начатые компанией в Армении программы расширились и охватывали не только возобновляемую энергетику, но и сферу управления водными ресурсами, в которой начались довольно серьезные реформы.Представители компании «Акциона» выразили удовлетворение в связи с созданной в сфере возобновляемой энергетики благоприятной инвестиционной средой и отметили, что в обозримом будущем планируют посетить Армению для ознакомления на месте с другими инвестиционными возможностями.На встрече были затронуты осуществляемые в сфере инфраструктур программы и направления развития.Справка: действующая в более чем 40 странах мира компания «Акциона» является одной из крупных испанских бизнес-компаний, занимающей ведущие позиции в сферах развития инфраструктур, возобновляемой энергетики, управления водными ресурсами и услуг. Компания осуществляет направленные на развитие альтернативной энергетики программы также в Гегаркуникской области Армении.