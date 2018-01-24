Дамаск осудил заявления США и Франции по химоружию в Сирии

Ложные заявления министров иностранных дел США и Франции по применению химического оружия в Сирии являются неприемлемыми. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в заявлении МИД САР.

"Сирия осуждает лживые заявления министров иностранных дел США и Франции, связанные с применением химического оружия в Сирии, которые являются частью систематической политики нападения", — цитирует заявление МИД сирийское национальное агентство САНА.

В заявлении отмечается, что Дамаск всегда сотрудничал и предоставлял все условия для объективного расследования применения химоружия в Сирии, "однако Запад регулярно препятствовал этому и всячески оказывал давление на следствие, политизируя его".

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее заявил, что сирийские власти в понедельник якобы применили химическое оружие против гражданского населения, при этом глава госдепартамента возложил ответственность за это на Москву.



