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Советник лидера Ирана предложил создать антиамериканский альянс с участием РФ


Военный советник руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи генерал Яхья Рахим Сафави предложил сформировать альянс с участием России для противостояния США и их союзникам в регионе. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник агентство Fars.

Бывший командующий Корпусом "стражей исламской революции" обвинил Вашингтон в "попытках запугать Иран, преследуя свои политические, экономические и военные цели". "Ирану следовало бы создать региональную коалицию, включающую также Россию, Сирию, Пакистан и Ирак, чтобы противостоять американскому альянсу", - считает генерал.



 




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