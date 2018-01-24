КРОУ Армении разрешила отчуждение акций ЗАО «МТС Армения»: изменений в услугах не будет

КРОУ Армении на своем заседании 24-го января приняла решение по вопросу отчуждения акций ЗАО «МТС Армения». Как передает «Арменпресс», об этом в ходе заседания сообщила начальник юридического управления компании Арминэ Саргсян. По ее словам, по сути ничего не изменилось, из управленческого звена выходит негосударственный участник, от чего ожидается повышение эффективности управления.

По проекту решения предполагается отчуждение 99.99% акций ЗАО «МТС Армения», принадлежащих единственному акционеру – компании «КТ (Холдинг) САЛ» - владельцу 99.99% акций компании «Арамайо Инвестментс Лтд»; остальные 0.01% акций отойдут оставшимся акционерам компании «КТ (Холдинг) САЛ» гражданам РФ Павлу Машарову и Артему Васильеву, в равных долях.

Принято решение также разрешить отчуждение акций Павла Машарова и Артема Васильева в пользу компании «Арамайо Инвестментс Лтд».

В результате, компании «Арамайо Инвестментс Лтд» отошли 100% акций ЗАО «МТС Армения».