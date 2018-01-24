Миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг севернее села Талиш

Состоится мониторинг ОБСЕ. 25 января, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, севернее села Талиш Мартакертского района. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Арцаха.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик, его полевые помощники Михаил Олару (Молдова) и Огнен Йович (Босния и Герцеговина). Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.