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Миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг севернее села Талиш


Состоится мониторинг ОБСЕ. 25 января, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, севернее села Талиш Мартакертского района. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Арцаха.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик, его полевые помощники Михаил Олару (Молдова) и Огнен Йович (Босния и Герцеговина). Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.


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