Азиатские индексы - 23-01-18

ТОКИО, 23 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.29% и составил 24124.15 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.01% и составил 1911.07 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.29% и составил 3546.51 пункта, а HANG SENG вырос на 1.66% и составил 32930.70 пункта.