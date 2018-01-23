Премьер-министр Армении провел в Давосе встречи с руководителями крупных международных компаний

Премьер-министр Армении Карен Карапетан 23 января провел встречи с руководителями крупных международных компаний в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, первая встреча премьер-министра была с председателем Boston Consulting Group (BCG) Хансом-Полем Бюркнером.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества с BCG и BCG Digital Ventures. Премьер-министр отметил, что Армения может быть интересна как отдельная страна, так и платформа для выхода на региональные рынки, заявив, что, будучи членом ЕАЭС, Армения использует льготный режим торговли с ЕС GSP+ и создала свободную экономическую зону Мегри на границе с Ираном, которая может создать новые возможности для сотрудничества. Собеседники также коснулись перспектив взаимного сотрудничества. В настоящее время BCG имеет офисы в 50 странах.

Следующая встреча премьер-министра Армении состоялось с генеральным директором группы компаний «VEON» Жан-Ивом Шарлье и директором по внешним связям Марком МакГаном.

На встрече премьер-министр Карапетян сказал, что Армения высоко ценит сотрудничество с VEON и выразил надежду, что компания расширит свою деятельность в Армении и увеличит объем инвестиций.

Стороны также обсудили «Цифровую повестку дня», проведенную правительством Армении, подчеркнув ее важность для экономического развития страны.

Представители VEON заявили, что довольны результатами 2017 года, и их программы в Армении продолжатся. «Мы настроены оптимистично в отношении Армении и региона, и считаем, что она становится более привлекательной для иностранных инвесторов», - сказал Жан-Ив Шарлье, добавив, что он посетит Армению в ближайшем будущем.