ГКЗЭК Армении ежедневно проверяет ценовую политику доминирующего бизнеса

Государственная комиссия по защите экономической конкуренции Армении ежедневно проверяет ценовую политику доминирующего бизнеса на разных товарных рынках. Как сообщает Арменпресс, об этом во время парламентских слушаний сказал глава ГКЗЭК Артак Шабоян.

По его словам, на товарных рынках нет монополий, поскольку, согласно законодательству, монополией считается бизнес, который контролирует 100% рынка.

«Есть естественные монополии, которые регулируются правительством - газ, рынок электроэнергии. В других секторах нет монополий, есть крупные компании, которых мы называем компаниями, занимающими доминирующее положение. Мы ежедневно контролируем их ценовую политику, мы получаем информацию от предприятий и КГД о ценах на покупку и продажу», - сказал он.

По его словам, когда они видят отклонения, то усиливают исследования, вынуждая привести цены в соответствие с существующей ситуацией.

Что касается ценовой политики на газозаправочных и бензозаправочных станциях, Шабоян отметил, что, согласно их исследованиям, разницы в ценах между газозаправочными станциями больше, чем между бензозаправочными станциями, что, по его словам, связано с более конкурентоспособным характером газозаправочных станций.

С 1 января цены на бензин, дизельное топливо и природный газ увеличились соответственно на 20, 60 и 20 драмов. ГКЗЭК отмечает, что подорожание связано с изменениями налоговых тарифов в соответствии с новым Налоговым кодексом.