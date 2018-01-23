Канадская рок-группа Rush прекращает свое существование. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом заявил газете Globe and Mail 64-летний гитарист коллектива Алекс Лайфсон.

"Прошло чуть более двух лет с момента последнего гастрольного тура Rush. У нас нет планов вновь гастролировать или записывать что-либо еще, - сказал он. - Мы все сделали, ... мы почувствовали, что этого достаточно".

Группа Rush была основана в 1968 году в Торонто.

В 1994 году Rush включили в Зал славы канадской музыки, в 2010 году у группы появилась собственная звезда на Аллее славы в Голливуде, а в 2013 году Rush были избраны в Зал славы рок-н-ролла. Всего музыканты записали 20 альбомов, многие композиции из которых стали "золотыми" и "платиновыми". Последний альбом Clockwork Angels коллектив выпустил в 2012 году.





