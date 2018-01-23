Глава Пентагона призвал Турцию к сдержанности в связи с операцией в Африне

Министр обороны США Джеймс Мэттис призвал Турцию проявить сдержанность в связи с операцией против боевых отрядов сирийских курдов, которую турецкие войска проводят в районе города Африн на севере Сирии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Об этом глава Пентагона заявил во вторник в столице Индонезии Джакарте, где он находится с визитом, сообщило AFP.

"Насилие в Африне создает проблемы в районе Сирии, который раньше был относительно стабильным, - сказал Мэттис. - Мы просим Турцию продемонстрировать сдержанность в своих военных операциях и в своей риторике".

Ранее Белый дом призвал Турцию ограничить масштабы и продолжительность операции.





