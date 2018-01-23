У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 8,2

Землетрясение магнитудой 8,2 произошло во вторник у берегов штата Аляска, объявлена угроза цунами. Как передает Арменпресс, об этом сообщила Геологическая служба США.

Сначала служба сообщила, что магнитуда подземных толчков составила 8,0, однако позднее оценка была повышена до 8,2.

Эпицентр землетрясения находился в заливе Аляска в 278 км к юго-востоку от города Кадьяк. Очаг находился на глубине 19 км под уровнем морского дна.

Угроза цунами объявлена для американских штатов Аляска, Вашингтон и Гавайи, тихоокеанского побережья Канады, сообщил американский Национальный центр предупреждения о цунами.





