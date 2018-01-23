23 января в Степанакерте Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в заседании военного совета Армии обороны, посвященного подведению итогов 2017-го года и планам на 2018-ый год. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

В своем выступлении глава государства коснулся масштабных работ, проведенных в 2017-ом году в сфере военного строительства, дал поручения по надлежащей реализации намеченных на 2018-ый год программ.Президент Саакян в целом дал удовлетворительную оценку работам, проведенным в сфере в 2017-ом году, отметив, что их результаты очевидны.Бако Саакян подчеркнул, что поставленные задачи важны и потребуют ежедневной координированной и кропотливой работы всех звеньев командного состава."Уверен, что наша армия, как всегда, сможет эффективно решить поставленные перед ней задачи. Государство в свою очередь продолжит уделять внимание сфере военного строительства, сделает все возможное для повышения боеспособности вооруженных сил, решения социальных проблем военнослужащих", - отметил в своем выступлении глава государства.