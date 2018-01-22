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Роль курдов в сирийском урегулировании необходимо обеспечить, заявил Лавров


Курды включены в список приглашенных на конгресс национального диалога Сирии в Сочи. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Что касается роли курдов в дальнейшем политическом процессе, то, безусловно, эта роль должна быть обеспечена. Но она должна быть обеспечена на общей платформе, на которой все сирийские этнические, конфессиональные, политические силы призываются уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии. На этой основе курдские представители были включены в список приглашенных сирийцев на конгресс сирийского национального диалога, который пройдет в Сочи на следующей неделе", — сказал Лавров.

По инициативе России готовится конгресс национального диалога Сирии 29-30 января в Сочи.



 




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