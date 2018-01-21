На  территории  Армении есть труднопроходимые дороги – в Верхнем Ларсе  скопилось 280 грузовиков

МЧС РА сообщает, что по данным на 11:00 часов 21 января, на территории Армении есть труднопроходимые дороги.

24 января на значительной территории республики время от времени ожидаются осадки, в отдельных районах усиление ветра до 15-20 м/с. 21-23 и 25 января погода ожидается без осадков.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на автодорогах Сюникской и Котайкской областей местами гололед.

Всем водителям рекомендуется ездить исключительно с зимними шинами.

Согласно информации департамента ЧС Министерства внутренних дел Грузии и Центра кризисного управления Южной Осетии МЧС России, дорога Степанцминда-Ларс открыта только для пассажирского транспорта.

По данным Центра кризисного управления Южной Осетии МЧС России на 11:00 часов 21 января, на российской стороне (КПП Верхний Ларс) скопилось 280 грузовиков.