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На  территории  Армении есть труднопроходимые дороги – в Верхнем Ларсе  скопилось 280 грузовиков


МЧС РА сообщает, что по  данным на 11:00 часов 21 января, на территории  Армении есть труднопроходимые дороги.    

24  января на значительной  территории республики  время от времени  ожидаются осадки,  в отдельных районах усиление  ветра до  15-20 м/с. 21-23 и  25 января погода ожидается без осадков.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на автодорогах Сюникской и Котайкской областей местами  гололед.

Всем  водителям рекомендуется  ездить исключительно с зимними шинами.

Согласно информации  департамента ЧС Министерства внутренних дел  Грузии и Центра кризисного управления Южной  Осетии МЧС России, дорога Степанцминда-Ларс  открыта только для  пассажирского транспорта.

По данным Центра кризисного управления Южной  Осетии МЧС России на 11:00 часов 21 января, на российской стороне (КПП Верхний  Ларс) скопилось 280 грузовиков.




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