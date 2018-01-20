Состоялось заседание объединенной апелляционной комиссии инспекционных органов РА под руководством премьер-министра Карена Карапетяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА,рассматривались три апелляции по решениям комиссии налогового и таможенного органов ГКД РА. После обсуждения принято решение: по одному решению – отказать, по второму – удовлетворить, по третьему – приостановить.