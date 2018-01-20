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Военнослужащий Альберт Даллакян поблагодарил всех за помощь


Инициатор сбора пожертвований на операцию военнослужащего Альберта  Даллакяна Тагуи Оганян и лично Даллакян  через соцсети поблагодарили за помощьвсех, кто принял участие  в сборе денег.

Как  передает Арменпресс, в результате  пожертвований собрана сумма на операцию военнослужащего Альберта  Даллакяна – 49 тыс.50 долларов.

13 января министр обороны  Армении Виген Саркисян присоединился к сбору средств  для операции  за рубежом военнослужащего Альберта  Даллакяна и призвал всех присоединиться к этой  акции.

 «Министерство обороны неизменно помогало и будет помогать не только Альберту  Даллакяну, но и всем воинам и их семьям.

«Альберту необходима очень сложная операция. По закону мы не  можем оплатить эту  операцию за рубежом, поскольку ее можно провести и в Армении. Однако шансы на успех ее проведения ха рубежом более высоки. Лично я и несколько моих друзей внесли 10% требуемой суммы - $45.000. призываю всех по возможности поучаствовать в сборе  и помочь семье как  можно раньше собрать всю сумму. Да поможет Бог Альберту, всем нашим героям, армии и народу», - написал он в своем Facebook.

 




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