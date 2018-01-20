В горах Армении проходит чемпионат по лыжной гонке среди силовых структур РА и РФ

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, принимают участие в дружественном чемпионате по лыжной гонке. Как передает Арменпресс, в состязаниях, которые в течение двух дней пройдут на высокогорном полигоне Камхуд принимают участие более 300 военнослужащих из силовых структур двух государств Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов.

При подготовке спортсменов к состязаниям учитывались сложные климатические условия, - низкие температуры и сильные порывы ветра на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря.

В течение месяца военнослужащие ежедневно выполняли специальные подготовительные упражнения и совершали марш-броски протяженностью до 10 км.с подъемами и спусками, в том числе на лыжах.

Согласно условиям состязания по военно-прикладному виду спорта все участники на армейских лыжах и в спортивной форме одежды проходят дистанцию 5 км свободным стилем, а затем принимают участие в эстафете 4х1,5 км в личном и командном зачетах.

По итогам дружественного чемпионата, среди победителей будет сформирована команда от российской военной базы ЮВО в Закавказье, которая примет участие на окружных соревнованиях по лыжному двоеборью в феврале текущего года.