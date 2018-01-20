Главные советники Обамы извинились за непризнание Геноцида армян

Главные советники экс-президента США Обамы Бен Родс и СамантаПауэр извинились за непризнание Геноцида армян, что могло повредить американо-турецким отношениям. «Это была ошибка. Мы должны были признать Геноцид армян, - как передает Арменпресс, цитирует Politicoэти слова Родса.

«Я приношу извинения. Сожалею, что мы разочаровали американских армян», - добавила посол Обамы в ООНСамантаПауэр.

Politico отмечает их искренность, подчеркивая, что этот вопрос мучает американских президентов уже не один год.

«Каждый год возникает какая-то причина. Или Турция имела для нас большое значение в решении какого-то вопроса, или происходил диалог между Арменией и Турцией. Мы извлекли важный урок: все должно делаться в первый же год, иначе все осложняется», - сказала она.

По мнению Пауэр, Эрдоган и другие лица, заинтересованные в затягивании признания Геноцида армян, смогли «разыграть» американское руководство. Чувствуя политические настроения США, Эрдогану удалось убедить Обаму, что если он произнесет слово «геноцид», он тем самым разрушит все попытки сближения Турции и Армении.

«Думаю, он действительно поверил, что это может негативно повлиять на ситуацию, поскольку его уверяли в этом специалисты по региональным вопросам», - сказала она.

Politico отмечает, что армяне США весьма разочарованы в Обаме. Слов Родса и Пауэр явно недостаточно для руководителей армянской диаспоры, которые считают их недостаточными и запоздалыми.

«Этот вопрос надо было урегулировать в бытность главой государства», - считает руководитель комитета Ай Дата США Арам Гамбарян, отметив, что есть человек, чьи слова хотела бы услышать община.

«Обама должен объяснить, почему не выполнил своего обещания – именно он должен попросить прощения», - сказал Гамбарян.

«Надо просто сказать правду. Это безопасно – в долгосрочной перспективе», - сказала Пауэр.