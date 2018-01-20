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Главные советники Обамы извинились за непризнание Геноцида армян


Главные  советники экс-президента  США Обамы Бен Родс и СамантаПауэр   извинились за непризнание Геноцида армян, что могло повредить американо-турецким отношениям. «Это была ошибка. Мы  должны были признать Геноцид армян, - как передает Арменпресс, цитирует Politicoэти слова Родса.

«Я приношу  извинения. Сожалею, что мы разочаровали американских армян», - добавила посол Обамы в  ООНСамантаПауэр.

Politico отмечает их искренность, подчеркивая, что этот вопрос мучает американских президентов  уже не один год.

«Каждый год возникает какая-то причина. Или Турция имела для  нас большое  значение в  решении какого-то вопроса, или происходил диалог между  Арменией и Турцией. Мы извлекли важный урок: все  должно делаться в первый же год, иначе все осложняется», - сказала она.

По мнению Пауэр, Эрдоган и другие лица, заинтересованные в  затягивании признания  Геноцида армян, смогли  «разыграть» американское  руководство. Чувствуя политические  настроения  США, Эрдогану удалось убедить Обаму, что если он произнесет слово «геноцид», он тем самым разрушит все попытки сближения Турции  и Армении.

 «Думаю, он действительно поверил, что это может негативно повлиять на ситуацию, поскольку его уверяли в этом специалисты по региональным вопросам», - сказала она.

Politico отмечает, что армяне  США весьма разочарованы в Обаме. Слов Родса и Пауэр явно недостаточно для  руководителей армянской  диаспоры, которые считают их недостаточными и запоздалыми.

«Этот вопрос надо было урегулировать в бытность главой государства», - считает руководитель комитета Ай Дата США Арам Гамбарян, отметив, что есть человек, чьи слова хотела бы услышать община.

«Обама должен объяснить, почему  не выполнил своего обещания – именно он должен попросить прощения», - сказал Гамбарян.

«Надо просто сказать правду. Это безопасно – в долгосрочной  перспективе», - сказала Пауэр.

 




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