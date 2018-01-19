Человек-муравей стал человеком года
Американский актер Пол Радд признан человеком года по версии театрального сообщества Гарвардского университета Hasty Pudding Theatricals. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Wrap.
«Наше сообщество восторгается многочисленными достижениями артиста в кино и на телевидении. Особенно нас поразила его способность не стареть с 1995 года. Мы не можем дождаться того момента, когда он раскроет нам секрет своей моложавости. Мы также уверены, что он веселый парень», — говорится в заявлении Hasty Pudding Theatricals.
Отмечается, что Радд получил титул благодаря тому, что снимался как в независимом кино, так и в блокбастерах. «Сейчас он играет одного из самых крупных (и маленьких) супергероев Marvel», — добавили театралы.
Пол Радд сыграл Человека-муравья в одноименном супергеройском боевике и появился в этой же роли в ленте «Первый мститель: Противостояние». Он также снялся в фильмах «Правила виноделов», «Бестолковые», «Люблю тебя, чувак» и «Маленький принц».
Hasty Pudding Theatricals — старейшая театральная организация в США. В предыдущие годы титул «Человек года» получали Роберт Дауни-младший, Том Хэнкс, Роберт Де Ниро, Харрисон Форд, Джастин Тимберлейк, Райан Рейнольдс и Крис Пратт. Последний ранее в январе рассказал о том, что забил ягненка и съел его, чем вызвал гнев веганов.