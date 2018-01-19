Пучдемон: с помощью новых технологий можно управлять Каталонией из Брюсселя

Бежавший в Бельгию бывший каталонский лидер Карлес Пучдемон утверждает, что с помощью новых технологий можно управлять регионом из Брюсселя. Как передает Арменпресс, об этом он рассказал в пятницу в интервью радиостанции Catalunya Radio.

По словам экс-главы автономии, "сегодня крупные предпринимательские проекты управляются с [использованием] новых технологий". "Это не те нормальные условия, которые нам нравятся, но это лучше, чем из тюрьмы", - отметил Пучдемон.

Политик подчеркнул, что руководящий орган каталонского парламента должен принять решение, может ли он претендовать на пост регионального лидера.

На территории Испании продолжает действовать ордер на арест бывшего каталонского лидера. Если он вернется из Бельгии в пиренейское королевство, его могут немедленно задержать. Сторонники Пучдемона предлагают, чтобы он вновь вступил в должность главы Каталонии дистанционно либо через представителя. Мадрид обещает обжаловать в суде любые возможные нарушения при вступлении в должность нового регионального главы.