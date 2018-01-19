В иранской тюрьме осужденному за воровство мужчине отрубили руку
В тюрьме Ирана ампутировали руку мужчине, осужденному за воровство, как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу информационное агентство ИСНА.
Приговор был приведен в исполнение в тюрьме в Мешхеде, расположенном примерно в 900 км к северо-востоку от Тегерана. Затем мужчину отправили в больницу.
Осужденному мужчине 34 года. В 2011 году его арестовали за кражу овец, ювелирных изделий и транспортных средств.
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