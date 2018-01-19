Армен Саргсян уверил, что с честью будет исполнять обязанности президента Армении

Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 19-го января, встретился с выдвинутым Республиканской партией Армении (РПА) на состоявшемся накануне, 18 января, заседании Исполнительного органа РПА кандидатом в президенты Арменом Саргсяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Президент Серж Саргсян от имени представляющей большинство в Национальном Собрании РА политической силы предложил Армену Саргсяну дать согласие на выдвижение от РПА в качестве кандидата на пост президента РА, еще раз представив своё видение о будущем президенте Республики Армения. По словам Сержа Саргсяна, представленный им партией кандидат полностью соответствует этим качествам.

Президент Саргсян назвал желательным, чтобы четвертый президент Республики Армения был избран в условиях широкого парламентского консенсуса, и в этом контексте он подчеркнул важность встреч выдвинутого РПА кандидата в президенты как с коалиционным партнером Республиканской партии, так и с фракциями других политических сил, представленных в парламенте.

«Уважаемый, г-ин Саргсян,

Как вы знаете, мы вступили в новый политический цикл. Процесс реализации конституционных реформ подходит к завершению, мы находимся в завершающей стадии и, конечно, подходит к концу срок моих полномочий на посту президента Республики Армения. В этих условиях мы должны выбрать нового президента, четвертого президента Республики Армения, и эти выборы должны пройти в Национальном Собрании. Речь идет о выборе главы государства, который должен следить за соблюдением Конституции Республики Армения. Разумеется, Конституция выдвигает критерии и требования к президенту республики, и я бы среди этих требований выделил требование беспристрастности. Конечно, у меня свои представления о качествах нового президента Республики Армения, и я высказывался об этом несколько раз в последнее время.

Считаю, что четвертый президент Республики Армения должен быть состоявшейся и яркой личностью, политически подготовленным и закаленным, но не политизированным. Он должен суметь организовать диалог между различными политическими силами, а также ослабить напряженность между различными слоями общества, если такая необходимость возникнет. Он должен суметь достойно представить Республику Армения за границей, знать Диаспору и обладать способностью объединять рассеянное по всему миру армянство. Вы – состоявшийся ученый, занимали пост премьер-министра Республики Армения, у вас большой дипломатический опыт, именно в этом причина, что мы серьезно обсудили Вашу кандидатуру. Спасибо моим коллегам, которые единогласно поддержали мое предложение.

Кон ечно, б ыло бы желательно, чтобы четвертый президент Республики Армения был избран в условиях широкого парламентского консенсуса, думаю было бы правильным, если бы вт встретились как с коалиционным партнером Республиканской партии, так и с фракциями других политических сил, представленных в парламенте. И мы хотим, чтобы второй тур выборов не потребовался и в начале марта у нас уже был избран четвертый президент Республики Армения. Что вы думаете об этом?», – сказал Серж Саргсян.

Армен Саргсян поблагодарил президента Армении Сержа Саргсяна и Республиканскую партию за высокое доверие к нему, назвав данное предложение большой честью и заверив, что, если он примет решение принять это предложение после встреч с политическими силами, а также общественностью, он постарается с честью выполнять обязанности президента РА и оправдать это высокое доверие.



«Г-н президент,

Прежде всего, позвольте выразить благодарность за оказанное высокое доверие. Думаю, что Армения на самом деле входит в эру перемен, двигаясь в направлении более демократического строя – парламентской республики. В этом смысле ваше предложение накладывает двойную ответственность и является для меня великой честью.

Как вы отметили, важно, чтобы до принятия решения я встретился с политическими силами – как парламентскими, так и вне его. Хотелось бы также встретиться с пбщественными массами, представителям и организаций и пр. Обязательно хотел бы встретиться с руководствм Арцаха, представителями диаспоры – и только после всего этого вынести решение.

В любом случае, ваше предложение является для меня великой честью, г-н президент!

Еще раз благодарю за оказанное высокое доверие. Если после всех указанных встреч я приму решение, то попытаюсь с честью выполнять обязанности президента РА и оправдать это высокое доверие.Благодарю, г-н президент, и, если ;позволите, для принятия окончательного решения мне потребуется некоторое время»,- сказал Армен Саргсян.