11 лет без Гранта: сегодня годовщина со дня убийства Динка

Стамбульский интеллигент Грант Динк всю свою жизнь боролся за одну идею – иметь такую Турцию, в которой будут уважать права всех, независимо от национальности и веры. Турцию, где армяне не боялись бы говорить о своей национальной принадлежности и происхождении. Турцию, которая сам бы изменилась и пошла демократическим путем, а не делала бы это под давлением других стран. Хотя и уже прошли 11 лет без Гранта Динка, однако его идеи и мечты остаются столь же актуальными.

Динк – сын семьи, спасшейся во время Геноцида в Османской империи; он родился 15-го сентября 1954 г. в Малатии. В 1996 г. он основал 2-язычную газету – единственную, издаваемую армянской общиной на армянском и турецком языках. Он думал, что предвзятое отношение к армянам в стране является результатом недостатка информации: «Армянское общество в Стамбуле живет чрезвычайно закрыто. Если нас хорошо узнают, предрассудки будут сломлены». После того, как «Акос» напечатал статью о Сабихе Гекчек – удочеренной Ататюрком первой военной летчице Турции, которая в действительности была армянкой, ставшей сиротой вследствие Геноцида, Динк стал получать угрозы не только от националистов, но и от чиновников. Друзья уговаривали его уехать из Турции, однако побег был не для него. Он повторял: «Это моя страна… Да, мы – армяне, имеем глаз на эту землю, поскольку здесь наши корни, но не беспокойтесь, мы не хотим унести эти земли, мы хотим углубиться в них... Здесь жили мои предки, здесь мои корни, я имею право умереть в стране, в которой я родился».

Ровно 11 лет назад перед зданием редакции газеты «Акос» руками несовершеннолетнего был убит ее главный редактор, что заставило позже собравшуюся там многотысячную толпу кричать «Все мы армяне, мы - Гранты». Убийство Динка стало костью в горле турецких властей. Заказчики думали, что освободятся от поднятых им вопросов о болезненных страницах истории, однако выстрелы не смогли заглушить голос справедливости, который власти не хотят услышать, притворяясь глухими.

Сегодня Динк стал символом всех тех, кого продолжают преследовать за их происхождение, взгляды и идеи. Некоторые называют его турецким Мартином Лютером Кингом, некоторые считают, что именно благодаря Динку многие в Турции смогли пересмотреть историю, искажаемую десятилетиями. Динк жил, ломая стереотипы, и умер, веря, что придет день, когда граждане Турции проснутся в стране, которой не нужно стыдиться за прошлое, где все будут равны – независимо от национальности, религии, пола или идеологии…