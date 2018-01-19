Европейские индексы - 18-01-18

МОСКВА, 19 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 18 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.74% и составил 13281.43 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.02% и составил 5494.83 пункта, британский FTSE снизился на 0.32% и составил 7700.96 пункта, российский MICEX вырос на 0.86% и составил 2297.47 пункта, а RTSI вырос на 1.27% и составил 1278.65 пункта.